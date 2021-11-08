أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"

Print
أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك" أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة "تيك توك"
أحد السائقين تعرَّف على الإشارة وأبلغ الشرطة بمكان السيارة المشبوهة

أمريكا.. قاصر تهرب من سيارة خاطفها بفضل إيماءة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مراهقة من ولاية كارولينا الشمالية نجت من خاطفها بطلب المساعدة بإشارة من "تيك توك"، أومأت بها لسائق سيارة مرَّت بجانب السيارة التي كانت فيها مع خاطفها، وفق " اليوم".

وتفصيلاً، ذكرت قناة "فوكس تي في" أن "المراهقة عمرها 16 عامًا، واختفت في الثاني من نوفمبر الجاري، ومختطفها كان جيمس هربرت بريك، وعمره 61 عامًا".

وتابعت: "عندما تابعت القاصر الجاني في منطقة كنتاكي حاولت جذب انتباه سائقي السيارات القريبة بإيماءة ترمز إلى العنف المنزلي على الشبكة الاجتماعية؛ ولذلك وضعت راحة يدها للأمام، ثم ثنت إبهامها، وكوَّرت أصابعها مُشكِّلة قبضة".

وأوضحت القناة أن "أحد السائقين تعرَّف على الإشارة، وقام بالاتصال بالشرطة، وأبلغهم عن الاتجاه الذي كانت تسير فيه السيارة المشبوهة".

وأوقف رجال الشرطة السيارة، وتعرفوا على القاصر التي اختفت في وقت سابق، واعتقلوا خاطفها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا : تجربة نظام تدمير الأقمار الصناعية لم تكن موجهة ضد أحد

روسيا : تجربة نظام تدمير الأقمار الصناعية لم تكن موجهة ضد أحد

روسيا تؤكد ضرورة البدء بتوقيع معاهدة لمنع سباق التسلح في الفضاء

روسيا تؤكد ضرورة البدء بتوقيع معاهدة لمنع سباق التسلح في الفضاء

اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان ويريفان تستنجد بروسيا

اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان ويريفان تستنجد بروسيا

روسيا تجري تجارب على متن وحدة «ناؤوكا» التابعة لمحطة الفضاء الدولية لمعالجة الهواء

روسيا تجري تجارب على متن وحدة «ناؤوكا» التابعة لمحطة الفضاء الدولية لمعالجة الهواء