وزيرة الثقافة تهنئ الدكتور أحمد زايد لفوزه بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية

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وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التهنئة للدكتور أحمد زايد استاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ المصري والعميد الأسبق لكلية الاداب بجامعة القاهرة لفوزه بجائزة مؤسسة سلطان بن على العويس بدورتها السابعة عشرة في فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

قالت عبدالدايم إن الجائزة تواصل تجسيد الريادة الحضارية المصرية في كافة المجالات العلمية والأدبية والفنية، وجاءت بعد ترشيح وزارة الثقافة للدكتور أحمد زايد لنيل الجائزة تقديرا لرحلته الطويلة كاحد علماء الوطن الاجلاء والذي تذخر المكتبة العلمية العربية بالعديد من مؤلفاته القيمة.

يذكر أن الدكتور احمد زايد أستاذ علم الاجتماع والعميد الاسبق لكلية الآداب جامعة القاهرة- رئيس قسم علم الاجتماع بمعهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية، عضو لجنة مواجهة التطرف والأرهاب بالمجلس الأعلي للثقافة، ومقرر لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، عضو الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، عضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع، نائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، انتدب استاذا زائرا في العديد من الكليات العربية والمصرية وله العديد من المؤلفات والدراسات الهامة في مجال علم الاجتماع السياسي.