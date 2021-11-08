«أنا راجل شرقي صعيدي».. محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة

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كشف محمود المهدي أسباب انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب «المهدي»، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجه قسمة ونصیب».

وتابع: «أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

كانت الفنانة منة عرفة احتفلت بعقد قرانها على محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع إنستجرام:«وكتبنا الكتاب، في جو عائلى جدا تم عقد قرانى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير».

وكتب محمود المهدى حينها قائلا: «الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».