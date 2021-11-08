أخبار عاجلة

انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي -
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«أنا راجل شرقي صعيدي».. محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة

Print
«أنا راجل شرقي صعيدي».. محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة «أنا راجل شرقي صعيدي».. محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف محمود المهدي أسباب انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب «المهدي»، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجه قسمة ونصیب».

وتابع: «أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

كانت الفنانة منة عرفة احتفلت بعقد قرانها على محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع إنستجرام:«وكتبنا الكتاب، في جو عائلى جدا تم عقد قرانى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير».

وكتب محمود المهدى حينها قائلا: «الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو)

انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو)

إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي

إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك