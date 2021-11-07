«إحنا داخلين على موجة تضخمية».. عمرو أديب يُعلن ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع في أسعار المواد الخام، وعندما ترتفع أسعار المواد الخام ترتفع أسعار المواد تامة الصنع، معلقا: «أسمنت يزيد سعر بيت يزيد، الزيت يزيد سعر ساندويتش الفول يزيد».

وأشار «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن «المصريين يعشقون العقارات، حيث أنهم يستثمرون أموالهم في الذهب والعقارات، وهناك حديث عن زيادة أسعار الأسمنت والحديد»، مضيفا: «في كلام على أن يناير القادم سيكون هناك زيادة في أسعار العقارات».

وأضاف: «المصريين اللي مسافرين برة مسافرين عشان يجيبوا بيت ليهم ولأولادهم»، معتبرا أن الاستثمار العقار استثمار «اللي مش عايز دوشة.. ومصر لم يخسر أحد فيها بالاستثمار العقاري«.

وتابع: «أي حاجة مادة خام سعرها طالع.. قرص الطعمية زاد، وساندويتش الفول زاد، والكشري سعر زاد، لأن سعر الزيت والبقوليات زاد»، مستطردا: «الحكومة مش بتعلي أسعار، مفيش حد في إيده حاجة في الأسعار، إحنا داخلين على موجة تضخمية»، منوها بأن «هناك من يرى أن هذه الموجة ستستمر لمدة 3 سنوات، وآخرون يرون أنها ستنتهي منتصف العام المقبل، مناشدا المواطنين أن يكونوا حريصين في الإنفاق».

ولفت إلى أن «العالم متخوف من الركود التضخمي، واصفا العقار بـ»ذهب مصر«، مضيفا:»كل اللي اشتغل السنوات اللي فاتت اشتغل في عقارات وطرق«.