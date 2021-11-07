بعد تصدرها محركات بحث «جوجل».. سمية الخشاب تجذب أنظار متابعيها بفيديو جرئ

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تصدرت الفنانة سمية الخشاب محركات البحث «جوجل»، الأحد، بعد نشرها فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وجذبت الفنانة سمية الخشاب أنظار مشاهيدها من خلال مقطع الفيديو، والتى أطلت خلاله عليهم بالفستان التايجر، والذي نسقت معه مكياجا يتناسب وإطلالتها الجريئة المميزة، ما حاز إعجاب الكثير من محبيها ومتابيعها.

كانت الفنانة سمية الخشاب شاركت في مسلسل موسى بدراما رمضان الماضى، وحققت فيه نجاحا كبيرا من خلال شخصية «حلاوتهم» أمام كل من النجم محمد رمضان، والفنان القدير رياض الخولى، والفنانة عبير صبري، ونخبة من نجوم الفن، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، واخراج محمد سلامة.