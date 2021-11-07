عبدالمنعم سعيد: الدهشة هي المرادف الرئيسي لكل الاختراعات الكبرى

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم والكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إنه من ناحية التغير التاريخي لا يوجد شيء نراه بأكثر سرعًا وكثافة من التطور التكنولوجي، مضيفًا: «منذ اختراع النار وصولًا للواقع الافتراضي والأفاتار الدهشة هي أول شيء ويأتي بعد ذلك تدخل الدولة من عدمه».

وأضاف «سعيد» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» اليوم الأحد، أنه بالرجوع لكتب التاريخ فأننا نجد أن الدهشة هي المرادف الرئيسي لكل الاختراعات الكبرى، موضحًا أن كل العالم يحدث له عملية تكيف مع ما يحدث وكيفية التأقلم معها بعد الصدمة.

وتابع، أن الدول المتقدمة متشاركة في توليد ما نراه، مؤكدًا أن التحدي الذي لم تتطرق له التكنولوجيا حتى الآن هو مفهوم الخير والشر.