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محافظ سوهاج: الانتهاء من رصف شوارع بمدينة سوهاج بتكلفة 6 ملايين جنيه

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محافظ سوهاج: الانتهاء من رصف شوارع بمدينة سوهاج بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ سوهاج: الانتهاء من رصف شوارع بمدينة سوهاج بتكلفة 6 ملايين جنيه

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أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من رصف عدد من الشوارع الرئيسية بدائرة حي شرق مدينة سوهاج، بإجمالي تكاليف بلغت 6 ملايين جنيه.

وقال المحافظ- في تصريح مساء الأحد- إن أعمال الرصف التي نفذتها مديرية الطرق، جاءت في إطار خطة المحافظة للرصف والتجميل والانتهاء من الشوارع التي تم توصيل وتجديد المرافق بها، لافتا إلى أن أعمال الرصف جرت بإجمالي أطوال بلغت 3 كيلو مترات و500 متر، وشملت ميدان الشبان المسلمين، وشوارع الساحة الشعبية، وشاهر، والمشنب، والنهضة، والجهاد، وغرب ترعة قلفاو.

المصرى اليوم

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