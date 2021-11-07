«يا حمرا يا قرعة».. محمود المهدي يعلن انفصاله عن الفنانة منة عرفة

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أعلن الفنان الشاب محمود المهدي ، انفصاله عن الفنانة منة عرفة بعد عدة أشهر من إعلان ارتباطهما.

وكتب محمود المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «تم الانفصال .. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

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وكان الفنان قد كتب قبل ساعات من إعلان الانفصال رسميا: «يا حمرا يا قرعة» مصحوبة بصورة لبطيخة.

وتعد الفنانة منة عرفة من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الفن كما انها تمتلك تجارب مميزة في مرحلة الطفولة كان أبرزها المشاركة في «راجل وست ستات» رفقة الفنان أشرف عبدالباقي، وفيلم حلم العمر مع الفنان حمادة هلال.