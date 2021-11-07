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خبراء: 50٪ من الاقتصاد المصري سيكون رقميًا بحلول 2030

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خبراء: 50٪ من الاقتصاد المصري سيكون رقميًا بحلول 2030 خبراء: 50٪ من الاقتصاد المصري سيكون رقميًا بحلول 2030

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أجمع خبراء التكنولوجيا على أهمية التحوّل الرقمي والتغيرات، التي تحدث على أرض الواقع خلال جلسة «كيف تغير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات شكل الحياة»، التي أدارها الإعلامي أسامة كمال بحضور عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في والشركات العالمية ضمن فاعليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021.

من جانبه قال محمد أمين، نائب الرئيس الأول في شركة Dell Technologies إن التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في تغير الحياة، مشيرًا إلى أنه في شهر مارس قرر في الشركة نقل ١٢٠ ألف عامل للعمل من المنزل، ولولا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يكن يتمكن من هذا الإجراء.

وأشار أمين إلى أنه في عام 2030 سيكون 50٪ من الاقتصاد رقميًا مع تغيير كامل في حياتنا، لم يكن ليحدث بدون تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أن العالم كله متجه نحو التكنولوجيا.

من جهته تساءل أسامة كمال هل المجتمع يعمل بالسرعة الكافية في عمليات التطوير والتحويل الرقمي، وردًا على ذلك قال أيمن الجوهري، مدير عام مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي في شركة سيسكو: «بالفعل نستطيع أن نصل إلى بنية تكنولوجية قوية تواكب التطورات الراهنة، وأن التغيرات التي حدثت في أخر عامين واضحة بشكل كبير لأن الدنيا اختلفت بشكل إيجابي نحو استخدامات التكنولوجيا والتطبيقات وأنظمة الأمن والبنية التحتية تشهد تطورا باستمرار».

وقال الجوهري إن منطقتنا مؤهلة لهذه التطورات لكن الإنترنت إحدى الأمور الضرورية في كافة الخدمات مثل المياه والمرافق والخدمات والقطاعات المختلفة مؤكدًا أن الدنيا تتطور بطريقة سريعة وأفضل

المصرى اليوم

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