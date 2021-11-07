لميس الحديدي تعلن عن مسابقة تلفزيونية للمشروعات ورواد الأعمال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن فتح باب التقديم لأكبر مسابقة تلفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العربي، وذلك من خلال برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، مساء الأحد.

وأعربت الحديدي عن سعادتها بإطلاق هذه المسابقة، قائلة: «أخيرًا وبعد غياب أنا سعيدة إني أعلن اليوم عن فتح باب التقديم لأكبر مسابقة تلفزيونية في الوطن العربي لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات والستارت آب».

وكشفت الإعلامية عن تفاصيل المسابقة التلفزيونية الضخمة، موضحة أنها ستتيح الفرصة للشباب الذين لديهم مشروعات في مرحلة البداية أن يعرضوها أمام الملايين ويدخلون في منافسة قد تكون صعبة وبها تحدي أمام لجنة تحكيم، متابعة: «لكن هيخرجوا من المنافسة دي- سواء كسبوا أو خسروا- وهم بالتأكيد واخدين دَفعة قوية هتنقل مشروعهم في حتة تانية، المسابقة هتكون في شكل حلقة أسبوعية والجوائز هتكون كبيرة وسنعلن عنها لاحقًا». عن سبب إطلاق المسابقة، قالت الحديدي: «ببساطة لأننا نعتقد أن الإعلام له مجموعة من الأدوار، بينقلك المعلومة ويقدملك لك تحليلها، ويقدملك التسلية لكنه أيضًا يضيء الطريق أمام نماذج يمكنها أن تحقق النجاح ويقدم لها الفرصة وهذا هو المستقبل، هؤلاء الشباب وهذه الشركات بأفكارها اللي بتحل مشاكل وفيها ابتكارات هي دي مستقبل اقتصاد هذا البلد، الشباب اللي مش معتمدين على وظيفى ثابتة، لكن غيروا الطريق وقرروا يقتحموا الصعاب ويفكروا بشكل مختلف، هم دول المستقبل والحقيقة أن الحكومة المصرية في رسمها لمستقبل اقتصاد هذا البلد تبحث عن هؤلاء الشباب، تبني المستقبل عليهم وتدعمهم بطرق مختلفة».

وتابعت: «النهاردة بنفتح باب التقديم على مسابقة الفرصة في كلمة أخيرة المسابقة اللي بنطلقها بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات (مسميدا) والاستمارة هتلاقيها على صفحة الفرصة في كلمة أخيرة على فيسبوك. أما عن شروط المسابقة، قالت الحديدي إنها كالتالي: لازم الشركة يكون مقرها في مصر وتكون مصرية بنسبة 51% على الأقل، وأن تكون معداش على تأسيسها أكثر من 3 سنين، ولازم تكون بدأت بالفعل المشروع على الأرض أو على الأقل عندها منتج تجريبي (بروتوتايب) وأن يكون المشروع بيقدم فكرة جديدة أو حل لمشكلة أو بيخدم الاقتصاد بأي شكل، وواحد على الأقل من المؤسسين الممثلين للمسابقة في البرنامج يكون معاه على الأقل مؤهل متوسط»، بالنسبة إلى طريقة التقديم للمسابقة، فقالت الحديدي: «ببساطة هتدخل على صفحة الفرصة في كلمة أخيرة على فيسبوك، هتلاقي لينك الاستمارة pin to top، وهكتب اسم مشروعك، والمحافظة اللي فيها مقر المشروع وبتحدد نشاط المشروع وممكن هنا تختار أكتر من اختيار لو كان مشروعك بيخدم أكتر من مجال، مجالات المسابقة مفتوحة، ثم بيانات الممثل الرئيسي والشركاء المؤسسين، ثم أوصفلنا فكرة مشروعك باختصار وايه القيمة المضافة اللي مشروعك بيحققها، والمشكلة اللي بيحلها، والحاجة اللي محدش غيره بيقدمها، وايه السوق اللي بتستهدفه؟ ومين هم عملاءك، ومين منافسينك؟ وايه بيميزك عنهم؟ وإذا كان عندك عملاء حاليين ولا لسة؟ وهل بتحقق إيرادات؟ وفي الآخر بنطلب منك تحط لينك لفيديو مدته ماتزيدش عن دقيقتين بتحكيلنا فيه حكايتك وحكاية مشروعك. لينك الاستمارة: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYtzXJ_gqSFL73-4cRQOK-e-dOx0tse2r_9nMf_mejSCP2fg/viewform كشفت أن آخر موعد للتقديم 28 نوفمبر، وأن هناك جوائز مالية ومزايا كثيرة يحصل عليها المتسابقين، مؤكدة أنها ستعلن عن كل تفاصيل المسابقة خلال الأيام المقبلة عبر نافذة برنامجها»كلمة أخيرة«.