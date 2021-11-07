أستاذ علم الاجتماع: الزيادة في استخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا يؤدي لأمور عكسية

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قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن العلاقات بين مكونات المجتمع تعززت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل عبر الفيديو، مشيرًا إلى أن الزيادة في استخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا يؤدي لأمور عكسية.

وأضاف "صادق" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت التواصل ما بين البلدان للأشخاص الذين يعيشون بعيدًا عن أسرهم أو المسافرين في الخارج، موضحًا أن العلاقات الاجتماعية توثقت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "كل يوم بنتكلم بالساعات بعدما كان التواصل يعتمد على الصوت فقط وفي أوقات معينة".

وتابع، أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت صداقات دولية وتجارة دولية، موضحًا أن الجميع يحنوا تجاه الطرق التقليدية في المقابلات الشخصية ولكن الجيل الجديد أصبح من الصعب عليهم القيام بالزيارات والمقابلات وأصبح الأمر مقتصر على رسائل إلكترونية وما شابه.

وأردف، أن التواصل بين الشعوب وبعضها عن طريق السوشيال ميديا، حتى المبالغات في العلاقات الاجتماعي، قائلا: "لما العلاقات الأساسية تكون تعاني من مشكلات فأن خيانة الأزواج تكون أسهل ولابد ألا نضع تكنولوجيا التواصل الاجتماعي شماعة التي نضع عليها مشاكل المجتمع".