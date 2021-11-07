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«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع الطماطم قريبًا

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«الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم قريبًا «الكيلو سيصل إلى 10 جنيهات».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع الطماطم قريبًا

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قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه من المتوقع أن يصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات، بعد انخفاض سعره إلى أقل من 5 جنيهات خلال تلك الأيام، بسبب انتهاء موسم جني العروة الصيفية، وانخفاض إنتاجية العروة الشتوية، بسبب الإصابة ببعض الآفات، بالإضافة إلى بعض النبات المتطفلة مثل «الهالوك»، وديدان النيما تودا بأراضي الوادي.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات تليفزيونية، الأحد، أنه من أسباب ارتفاع الأسعار هو قلة المعروض، وزيادة الطلب على الشراء، وقلة المساحات المنزرعة من المحصول، وهو ما يؤدي إلى عدم ثبات الأسعار.

وأكد «ابو صدام» على تحمل المزارعين، تكاليف زراعة المحاصيل الزراعية بما لا يتناسب مع عائد الإنتاجية، مطالب بتفعيل صندوق الحاصلات الزراعية.

المصرى اليوم

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