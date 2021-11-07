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استشاري بجامعة ليدز بإنجلترا توضح العادات الخاطئة التي تعود على الطفل بالسلب

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استشاري بجامعة ليدز بإنجلترا توضح العادات الخاطئة التي تعود على الطفل بالسلب استشاري بجامعة ليدز بإنجلترا توضح العادات الخاطئة التي تعود على الطفل بالسلب

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قالت الدكتورة ماري جرجس، الحاصلة على الدكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة من جامعة ليدز بإنجلترا، إنه لكي نربي طفل سوي ولديه اتزان نفسي لا بد وأن أتصف بهذه الصفات أولاً، مشيرة إلى أن الأم لا بد أن يكون لديها اتزان انفعالي ونسبة من الصحة النفسية لكي يكون ابنها ناجح في حياته النفسية أو يتصف بالصحة النفسية.

وأضافت «جرجس»، خلال لقائها مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج «العيادة»، المذاع على قناة «الحياة»، اليوم الأحد، أنه حين يكون الطفل في بطن الأم تتسم ببعض العادات الخاطئة بدون معرفتها بتأثير تلك العادات على طفلها وعلى صحته النفسية مثل العصبية الزائدة بعد التمرينات التي تؤديها يوميا لعادات خاطئة دون قصد منها أو تعطي لنفسها فترة من الراحة لعمل «رفريش» لنفسها وحياتها لكي تتستطيع أن تتصف بالاتزان الانفعالي ويعود على طفلها بالإيجاب.

وتابعت: «بعض الأعراض التي تشعر بها الأم مثل المغص والآلام في البطن والصداع نتيجة العصبية الزائدة أو الانفعالات المتكررة منها على أبسط الأشياء والتي تدخل بسببها تحت الضغط الكبير فلا بد وأن تتسم الأم بالهدوء التام والثبات الانفعالي؛ خاصة عند التعامل مع ابنها بسماع الموسيقى الهادئة أو تمارين النفس أو ممارسة بعض الهوايات التي تخرج الطاقة السلبية أو تذهب إلى الجيم.

المصرى اليوم

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