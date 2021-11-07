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هاني رمزي: انتهينا من تصوير أول ٧ حلقات من «القاتل الذي أحبني»

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هاني رمزي: انتهينا من تصوير أول ٧ حلقات من «القاتل الذي أحبني» هاني رمزي: انتهينا من تصوير أول ٧ حلقات من «القاتل الذي أحبني»

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يواصل النجم هاني رمزي تصوير مسلسله الجديد «القاتل الذي أحبني»، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وقال «رمزي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إنه انتهى من تصوير أول ٧ حلقات من المسلسل، مشيرًا إلى أنه مستمتع بكواليس تصوير العمل، وأن فكرته كوميدية اجتماعية، وهو ما جذبه نحوها، مؤكداً أنه مستمر في تصويره حتى نهاية ديسمبر المقبل.

القاتل الذي احبني إخراج عمرو عابدين، يشارك في بطولته سهير رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله،لقاء سويدان. المسلسل كوميدي اجتماعي يراهن فيه هاني رمزي على الفكرة، كونها مختلفة والضحك فيها قائم على المواقف مش مجرد استخفاف وهزار.

في سياق آخر، أعرب هاني رمزي عن أمنياته بالشفاء العاجل للفنان لطفي لبيب الذي أصيب بأزمة صحية مؤخرًا، قائلًا: «إن شاء الله يتجاوزها بالسلامة».

المصرى اليوم

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