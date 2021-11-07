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ضبط متلبسا بـ2.5 كيلو شابو.. السجن المؤبد لمقاول يتاجر في المخدرات بسوهاج

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ضبط متلبسا بـ2.5 كيلو شابو.. السجن المؤبد لمقاول يتاجر في المخدرات بسوهاج ضبط متلبسا بـ2.5 كيلو شابو.. السجن المؤبد لمقاول يتاجر في المخدرات بسوهاج

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قضت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها الأحد، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، بمعاقبة مقاول بالسجن بالمؤبد، بعد ضبطه وبحوزته 2.5 كيلو جرام من مخدر الشابو، عقب تبادل لإطلاق النار معه.

ترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام مقاول يدعى محمد. ص «40 سنة» ويقيم بمحافظة الجيزة وله محل إقامة آخر بمحافظة الإسماعيلية، بممارسة نشاط واسع في الإتجار بمخدري الشابو والأفيون.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية بالتنسيق مع فرع الأمن العام لضبط المتهم، بعد رصد تواجده وبحوزته كمية من المخدرات بدائرة مركز سوهاج، وتمكنت الحملة من ضبطه وبحوزته 2.5 كيلو من مخدر الشابو، وكمية من مخدر الأفيون، وذلك بعد تبادل لإطلاق النيران معه وإصابته بطلق ناري.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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