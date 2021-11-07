الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة وتحذر من الشبورة

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن الاستقرار في الأحوال الجوية هو سمة الفترة الحالية والقادمة، حيث تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

وأضافت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل، ليسود طقس مائل للبرودة ليلا".

وقدمت الأرصاد نصائح ضرورية خلال هذه الفترة وقالت: «يرجي توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، ويجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر».