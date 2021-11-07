«التعليم» تقيس مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب 5 ابتدائي في 345 مدرسة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه إيمانًا من وزارة التربية والتعليم بأهمية البحث العلمي والدراسات البحثية الميدانية في «تطوير تعليم اللغة العربية والحساب»، سوف يقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي «خلال شهر نوفمبر» بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى «مهارات القراءة والكتابة والحساب» لطلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته على موقع التزاصل الاجتماعي «فيسبوك»: سوف تتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية (٣٤٥ مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية).

وتابع: هذه الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الاول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي وأود الاشارة إلى أن «نتائج هذه الدراسة سرية» وتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.

وأهابت الوزارة بالطلاب الذين ستتم عليهم تلك الدراسة الميدانية أخذها بمحمل الجد وتنشد تعاون المعلمين والمديرين لانجاح هذه الدراسة حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري.