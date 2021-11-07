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قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأحد، إن وفد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، يشارك في فعاليات الملتقى الأول لمبادرة أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية تحت شعار «معا بالعلم والعمل»، والذي يُقام بجامعة القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2021.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، بحسب بيان، الأحد، إلى أهمية المشاركة الطلابية في جميع الفعاليات، وذلك إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب في المجتمع، وتنمية روح التعاون الطلابي بما يساهم في تبادل الخبرات، بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن الشباب هم العنصر الأساسي في النهوض بالمجتمع والارتقاء به.

وأوضح الدكتور ياسر غنيم القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين والمشرف على الوفد، أن فعاليات الملتقى الأول تضمنت العديد من ورش العمل، لقاءات للمشاركين، زيارة منطقة الأهرامات وبانوراما حرب أكتوبر، حضور عرض الصوت والضوء، وذلك بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية بمسرح البالون.

جدير بالذكر أن مبادرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف لتحقيق رؤيتها في إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب.