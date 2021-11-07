أخبار عاجلة

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة مطروح تشارك في ملتقى «طلاب من أجل »

Print
جامعة مطروح تشارك في ملتقى «طلاب من أجل مصر» جامعة مطروح تشارك في ملتقى «طلاب من أجل »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأحد، إن وفد أسرة طلاب من أجل بالجامعة، يشارك في فعاليات الملتقى الأول لمبادرة أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية تحت شعار «معا بالعلم والعمل»، والذي يُقام بجامعة القاهرة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2021.

وأشار الدكتور مصطفى النجار، بحسب بيان، الأحد، إلى أهمية المشاركة الطلابية في جميع الفعاليات، وذلك إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب في المجتمع، وتنمية روح التعاون الطلابي بما يساهم في تبادل الخبرات، بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أن الشباب هم العنصر الأساسي في النهوض بالمجتمع والارتقاء به.

وأوضح الدكتور ياسر غنيم القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين والمشرف على الوفد، أن فعاليات الملتقى الأول تضمنت العديد من ورش العمل، لقاءات للمشاركين، زيارة منطقة الأهرامات وبانوراما حرب أكتوبر، حضور عرض الصوت والضوء، وذلك بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية بمسرح البالون.

جدير بالذكر أن مبادرة من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف لتحقيق رؤيتها في إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال

أول تعليق من كوبر على تأهل مصر والكونغو للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال