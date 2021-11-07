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وزيرا المالية والنقل يتحدثان عن «المنافذ الرقمية الذكية» غدًا

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وزيرا المالية والنقل يتحدثان عن «المنافذ الرقمية الذكية» غدًا وزيرا المالية والنقل يتحدثان عن «المنافذ الرقمية الذكية» غدًا

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تعقد وزارة النقل، غدًا الإثنين، ندوة تحت عنوان «المنافذ الرقمية الذكية وأنظمة ACI» وذلك على هامش معرض النقل الذي افتتح الرئيس عبدالفتاح أعماله، اليوم، ويستمر حتى ١٠ نوفمبر.

ويتحدث فيها كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ومن المخطط أن يتم توقيع عدد 13 اتفاقية مهمة في مجال قطارات السكك الحديدية وقطارات مترو الأنفاق والنقل البحري.

المصرى اليوم

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