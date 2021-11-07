أخبار عاجلة

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ليالي سيد درويش بـ ثقافة الإسماعيلية

Print
ليالي سيد درويش بـ ثقافة الإسماعيلية ليالي سيد درويش بـ ثقافة الإسماعيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من عروض ليالي سيد درويش، لفرقة الشمس لذوي الاحتياجات بفرع ثقاقة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، في ضوء توجيهات د. إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بنشر الوعي الثقافي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع.

«ليالي سيد درويش» هي حفلات موسيقية لمجموعة من أغاني فنان الشعب سيد درويش، من أداء فناني فرقة الشمس لذوي الاحتياجات، بقيادة وتدريب د. محسن صادق، غناء رحمة ممدوح، فرح، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين أشرقت يوسف، أماني يوسف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم»

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير

إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير

الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور)

الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور)