ليالي سيد درويش بـ ثقافة الإسماعيلية

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قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من عروض ليالي سيد درويش، لفرقة الشمس لذوي الاحتياجات بفرع ثقاقة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، في ضوء توجيهات د. إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بنشر الوعي الثقافي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع.

«ليالي سيد درويش» هي حفلات موسيقية لمجموعة من أغاني فنان الشعب سيد درويش، من أداء فناني فرقة الشمس لذوي الاحتياجات، بقيادة وتدريب د. محسن صادق، غناء رحمة ممدوح، فرح، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين أشرقت يوسف، أماني يوسف.