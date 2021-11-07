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«القومي للحضارة» ينظم ورشة عملٍ حيّة عن الفنِ التقليديّ لتطريز الأزياء البدوية

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«القومي للحضارة» ينظم ورشة عملٍ حيّة عن الفنِ التقليديّ لتطريز الأزياء البدوية «القومي للحضارة» ينظم ورشة عملٍ حيّة عن الفنِ التقليديّ لتطريز الأزياء البدوية

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نظم المتحف القومي للحضارة، الأحد، ورشة عملٍ حيّة عن الفنِ التقليديّ لتطريز الأزياء البدوية السيناويّة، وقد شهدت الورشة إقبالا كبيرا من الزوار والجمهور، حيث تعرفوا خلالها على فن تطريز الثوب السيناوي الذي تستخدمه المرأة البدوية في سيناء لتزيين وتجميل ثوبها وملبسها، كما تم التعرف على تقنيات التطريز المستخدمة في الملابس السيناويّة، أنواع الخيوط المُستخدمة، وغرز التطريز المختلفة ومسمياتها الشعبية وتوظيفها على الملابس، وعناصر الديكور .

وصرحت فيروز فكرى نائب رئيس المتحف، الأحد، بأن تلك الفاعلية تأتى من خلال مجموعة ورش مجانية متخصصة في التراث يقدمها المتحف بصفة دورية تناسب مختلف الفئات العمرية، كما أقيم معرض للعديد من الأعمال والمنتجات التي تبرز فن التطريز السيناوي والتى تتميز بألوانها الجميلة والتى حازت على إعجاب الزائرين وخاصة الصغار حيث اهتموا بمناقشات مع أصحاب الصناعة عن كيفية صناعة المنتجات وتجربة الأزياء السيناوية وأخذ صور تذكارية.

وأشار الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بأن تلك الفاعليات السياحية والأثرية تدعوا للتعرف على المنتج السياحى المصرى عن قرب من خلال معايشة حقيقية يتعرف فيها الزائر على المفاهيم التراثية والمعتقدات المجتمعية وهذا في حد ذاته متعة كبيرة وثقافة ذات قيمة عظيمة، وهى عوامل تزيد من حركة السياحة التي تنعش الإقتصاد، حقا متحفنا يتمتع بمقومات الجمال والثقافة والحضارة ونأمل في إستثمار هذا الجمال .

المصرى اليوم

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