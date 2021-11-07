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"الحجرف" يبحث مع "الجدعان" سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام

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"الحجرف" يبحث مع "الجدعان" سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام "الحجرف" يبحث مع "الجدعان" سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام
على هامش اجتماعات وزراء المالية بدول التعاون.. وناقشا سبل تعزيز مسيرة التكامل

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام في إطار ضمان مستقبل أكثر متانة تجاه الأزمات، وذلك خلال لقائهما اليوم في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال اجتماعات وزراء المالية، التي تستضيفها مملكة البحرين (دولة الرئاسة) خلال يومي 07- 08 نوفمبر 2021م.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول مجلس التعاون في المجالات المتعلقة باجتماعات وزراء المالية كافة، ولاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا ومرحلة التعافي، بما يُسهم في خلق فرص في مجالات تعاون جديدة تساعد في تعزيز ودفع مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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