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بث مباشر ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي

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بث مباشر ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي بث مباشر ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي

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يلعب فريق ميلان ضد الإنتر في ديربي الغضب الشهير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة أحداث لقاء ميلان والإنتر بث مباشر لحظة بلحظة مع تحديث مستمر.

يحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة متساويا مع نابولي الذي يحتل الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ويدخل ميلان هذ اللقاء ولم يتعرض هذا الموسم لأي خسارة في مبارايات الدوري الإيطالي هذا العام، وحصل على العلامة الكاملة في المبارايات التي خاضها على ملعبه، وفي المقابل لعب إنتر 6 مباريات خارج أرضه حتى الآن، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

وأعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان التشيكل الذي سيخوض به اللقاء كالأتي :

حراسة المرمى: سبريان تتاروشانو

خط الدفاع: دافيد كالابريا- فيكايو توموري- سيمون كايير- بالو توريه.

خط الوسط: ساندرو تونالي – براهيم دياز – فرانك كيسي.

خط الهجوم: رادي كرونيتش- زلاتان إبراهيموفيتش- رافائيل لياو.

كما أعلن سيموني انزاجي المدير الفني للأنتر تشكيله لخوض اللقاء كالأتي :

حراسة المرمي: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: باستوني- شكرينيار- دي فريج.

خط الوسط: دارميان- باريلا – بروزوفيتش- أغلو-بيريشيتش.

خط الهجوم: إدين دجيكو- لاوتارو مارتينيز.

المصرى اليوم

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