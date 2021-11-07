مي عاطف تكشف عن برنامجها في انتخابات الأهلي

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أعربت مي عاطف المرشحة لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن بقائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي؛ عن سعادتها بالدعم الكبير الذي تواجهه من أسرة السباحة بالنادي خلال جولاتها وسط أعضاء الجمعية العمومية بالنادي في مختلف فروعه

وقالت مي عاطف: سعيدة جدا بالدعم والروح الإيجابية التي اكتسبها من ثقة الأعضاء خلال جولاتي وتحديدا أسرة السباحة بالنادي الذين يلتفون حولها بالدعم الكبير كونها احد أبطال السباحة بالنادي الأهلي

وأضافت مي عاطف: حلمي الآن أصبح السعي دائما أن أكون على قدر الثقة والمسؤولية التي أجدها في دعم أعضاء الجمعية العمومية وأسرة السباحة بالنادي لترشحي من خلال حل كل مشاكلهم والعمل على تطوير كافة ألعاب الماء.

وأكدت مي عاطف أنها وكل أعضاء قائمة الخطيب اتفقوا على إطار عام هدفه تطوير كافة الألعاب في النادي ومن خلاله سيكون هناك برنامج شامل للعمل على تطوير ألعاب الماء في الأهلي بمختلف المراحل السنية.

وأتمت مي عاطف تصريحاتها مضيفة: سعيد بالعمل ضمن قائمة محمود الخطيب خصوصا ان شعار الحملة هو فريقنا واحد هدفنا واحد هو ترجمة حقيقية لما تشهده القائمة من أجواء تعبر عن هذا الشعار وتعمل لخدمة مستقبل النادي وأهدافه في شتى المجالات وجوانب النادي.