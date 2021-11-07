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بعد تألقه في القمة .. ديانج أفضل لاعب في الدوري المصري

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بعد تألقه في القمة .. ديانج أفضل لاعب في الدوري المصري بعد تألقه في القمة .. ديانج أفضل لاعب في الدوري المصري

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توج الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري الممتاز خلال الجولة الثالثة من البطولة.

وجاء منح الجائزة لاليو ديانج بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في مباراة القمة الأخيرة أمام ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك بنتيجة 5/3 في مباراة قوية تألق خلالها لاعب الوسط المالي بشكل كبير ونال استحسان كل متابعي مباراة القمة.

وأعلنت رابطة المحترفين المصرية مساء اليوم الأحد فوز أليو ديانج بلقب أفضل لاعب، مشيرة إلى أن ذلك الاختيار جاء نتيجة مساهمته في هدفين للمارد الأحمر في شباك الزمالك، كما أن اللاعب كان سببا مباشراً في فوز الأحمر.

وأضافت الرابطة أن أليو ديانج تميز بالتمريرات الدقيقة خلال المباراة حيث وصلت دقة تمريراته إلى 96 في المائة.

المصرى اليوم

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