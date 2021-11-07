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يترقب سعر الذهب في مصر، مساء اليوم، الأحد، 7 نوفمبر 2021، عودة البورصة العالمية غدا الاثنين، لتحديد الأسعار المحلية الجديدة حيث استقرت أسعار الذهب في مصر خلال يومى السبت والأحد عند الأسعار التي سجلتها مساء الجمعة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم الأحد، 785 جنيهًا للجرام

ويتأثر السعر المحلى في مصر بإتجاه سعر الذهب عالميًا والذي يتأثر بحركة التداول في البورصة العالمية وكذلك القرارات الاقتصادية الأمريكية.

توقع وائل أبوغالى عضو الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات في مصر أن يرتفع سعر الذهب خلال الفترة القادمة ليعود لمعدله في نفس القوت من العام المضاى، وقال في تصريحات صحفيه «أن الوقت الحالى أفضل وقت للشراء لأن الأسعار أقل من معدلاتها في نفس القوت من العام الماضى ومن المتوقع أن ترتفع خلال الفترة القادمة لتعود لمعدلاتها من العام الماضى وستتخطى هذه المعدلات»

وأضاف «الذهب يعتبر زينة وخزين وبالتالى من يرغب في شرائه للزينة فأفضل وقت لشرائه وكذلك للخزين أو الاستثمار»

مشيرا إلى وجود اقبال كبير في السوق المحلى للأوزان الخفيفة والتى ظهرت خلال العامين الماضيين والتى تتراوح مابين جرام إلى 4 جرام لانها في متناول الجميع لكن المشترى الذي يبحث عن الاستثمار يتجه لشراء السبائك والجنيهات .

وتواصل « المصرى اليوم » تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا من 895 إلى 897 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 784 إلى 786 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 674 إلى 676 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6272 إلى 6288 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لأسعار الذهب من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تترقب أسعار الذهب عالميا ، عودة البورصة غدا الاثنين وسط تكهنات بارتفاع الاسعار بسبب اختتام الاسبوع الماضى على ارتفاع محققا أعلى مستوى منذ شهرين وعدم وجود أي بيانات اقتصادية مؤثرة غدا .

وكان سعر الذهب ارتفع في ختام التعاملات الجمعة بنسبة أكثر من 1.2%، كما ارتفع الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% ليكسر الحاجز الأشهر 1800 دولارا للأوقية .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال محليا وعالميا، مساء اليوم، عند الأسعار التي حققتها مع اغلاق البورصة مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 802.81 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 917.49 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 688.12 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،817.81 $ .

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