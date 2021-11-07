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أدى اليوم المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا بلواندا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

شارك في مران اليوم اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، فيما يستكمل الفريق غدًا صفوفه بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء ب 25 لاعبًا اثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.

ومن المقرر أن يتحدث غدًا كارلوس كيروش لوسائل الإعلام من ملعب التدريب بستاد برج العرب من خلال مؤتمر صحفي مصغر بمناسبة انطلاق التجمع الدولي غدًا، ويعقد الموتمر في الخامسة والربع مساء غد قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى.