وست هام يهزم ليفربول في مباراة مثيرة

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تمكن وست هام من تحقيق فوزًا مثيرًا على منافسه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق ضربة زاوية لعبها فورنلز، ليحرزها أليسون بيكر حارس ليفربول في نفسه بالخطأ عند الدقيقة 3.

ثم أدرك الريدز التعادل عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها ألكسندر أرنولد بصناعة محمد صلاح في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني، تفوق أصحاب الأرض بهدفين في الدقائق 67، 74 عن طريق بابلو فورنالس وكورت زوما، فيما قلص أوريجي الفارق عند الدقيقة 83.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد وست هام إلى 23 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز فيما توقف رصيد ليفربول عند 22 نقطة في المركز الرابع.