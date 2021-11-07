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تسجيل 12 وفاة و1122 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

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تسجيل 12 وفاة و1122 اصابة بفيروس كورونا في الأردن تسجيل 12 وفاة و1122 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة السبت، تسجيل 12 وفاة و1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11114 وفاة و873707 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.9 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 23949 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 98 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 53 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 644 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 16 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 40 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 16 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 12 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1652حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 838644 حالة.

كما أشار إلى إجراء 19024 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11168182 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3996616، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3563724.

جي بي سي نيوز

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