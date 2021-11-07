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علقت قناة الزمالك على قائمة منتخب مصر التي أعلنها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والتي غاب عنها محمود سيد زيزو وطارق حامد.

وقال مقدم برنامج أخبارنا عمرو جاب الله: «زيزو مفيش خلاف أنه من أفضل لاعبي الخط الهجومي في مصر وعدم ضمه ليس فيه أي منطق».

كما عدد مميزات زيزو الفنية بالإضافة إلى قدرته على تعويض غياب محمد صلاح خاصة في حالة ضمان التاهل إلى المرحلة النهائية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا والجابون في إطار الجولتي الخامسة والسادسة في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.