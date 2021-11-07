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مفيش منطق .. أول تعليق من قناة على استبعاد زيزو من ..

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مفيش منطق .. أول تعليق من قناة الزمالك على استبعاد زيزو من المنتخب ..فيديو مفيش منطق .. أول تعليق من قناة على استبعاد زيزو من ..

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علقت قناة على قائمة منتخب التي أعلنها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والتي غاب عنها محمود سيد زيزو وطارق حامد.

وقال مقدم برنامج أخبارنا عمرو جاب الله: «زيزو مفيش خلاف أنه من أفضل لاعبي الخط الهجومي في مصر وعدم ضمه ليس فيه أي منطق».

كما عدد مميزات زيزو الفنية بالإضافة إلى قدرته على تعويض غياب محمد صلاح خاصة في حالة ضمان التاهل إلى المرحلة النهائية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا والجابون في إطار الجولتي الخامسة والسادسة في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

المصرى اليوم

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