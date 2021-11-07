الاتحاد السكندري يستعد للجونة بالفوز على شبابه بهدفين

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الفوز على فريق الشباب بالنادي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب النادي بسموحة، في اطار استعادادات الفريق لمواجهة الجونة.

أحرز هدفي الاتحاد السكندري أحمد حجي وأحمد على، وحرس حسام حسن، المدير الفني للفريق، على الدفع باللاعبين البدلاء، الذين لم يشتركوا في مباراة بيراميدز الماضية، وشهدت المباراة حضور محمد مصيلحي، رئيس النادي. ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة 18 نوفمبر الجاري، على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن زعيم الثغر يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من التعادل مع سموحة والفوز على فيوتشر وتعرض للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.