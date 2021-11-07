بـ«أسيست» صلاح .. ليفربول يتعادل مع وست هام في الشوط الأول

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أنتهى الشوط الأول من المباراة الجارية الأن بين ليفربول ونظيره وست هام يونايتد بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لأصحاب الأرض عن طريق ضربة زاوية لعبها فورنلز، ليحرزها أليسون بيكر حارس ليفربول في نفسه بالخطأ عند الدقيقة 3.

ثم أدرك ليفربول التعادل عن طريق ضربة حرة مباشرة سددها ألكسندر أرنولد بصناعة محمد صلاح في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ووست هام في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.