ماتيوس يحث «هالاند» على الرحيل إلى ريال مدريد

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يعتقد لوثر ماثيوس أسطورة منتخب ألمانيا أن إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا إلى جانب كيليان مبابي في ريال مدريد.

ويُقدم النجم النرويجي مستويات رائعة مع بوروسيا دورتموند منذ انضمامه في يناير 2020، حيث سجل 70 هدفًا من 69 مباراة. يعد لوس بلانكوس والبافاريون من بين اثنين من العديد من الأندية التي تتنافس للحصول على توقيع هالاند.

يخطط ريال مدريد لتعزيز هجومه العام المقبل من خلال التوقيع مع اللاعب النرويجي وكذلك كيليان مبابي. كان الفرنسي موضوع اهتمام من لوس بلانكوس هذا الصيف. لكن باريس سان جيرمان رفض عرضًا هائلاً من مدريد للتوقيع مع جوهرة النادي الباريسي.

ومع ذلك، تنتهي صفقة مبابي الحالية في نهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع أن ينتقل إلى سانتياجو برنابيو الصيف المقبل.

وفي حديثه بعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فرايبورج، كما نقلتها صحيفة «ماركا»، أوضح ماتيوس إن هالاند قد ينضم إلى البافاريين بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي. كما زعم الألماني أن النرويجي سيكون أفضل من مبابي في ريال مدريد.

ويملك هالاند (20 عامًا) شرطًا جزائيًا في عقده مع دورتموند، يمنحه حق الرحيل في الصيف المقبل، بعد سداد 75 مليون يورو.