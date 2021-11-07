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ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون

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ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون

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تلقى ليفربول الهدف الأول من وست هام يونايتد، في أول ثلاث دقائق من المباراة الجارية الأن، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع مباشرة: بث مباشر الان ليفربول (0) وست هام (1) لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي (الشوط الأول)

وجاء الهدف عن طريق ركنية لعبها فورنلز لاعب وست هام ليحرزها أليسون بيكر حارس ليفربول في نفسه في الدقيقة 3، ويواصل رفاق المدرب الألماني يورجن كلوب محاولتهم الهجومية من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الفترة الأولى.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، ويتواجد وست هام في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

المصرى اليوم

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