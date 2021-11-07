تشكيل ميلان المتوقع أمام الإنتر في ديربي الغضب الإيطالي

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في مواجهة من العيار الثقيل تترقبها أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم يصطدم فريق ميلان بجاره وغريمه التقليدي الإنتر في ديربي الغضب الشهير ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتأتي المباراة بين الإنتر وميلان ضمن الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإيطالي الكالتشيو ويحتضنها ملعب جوزيبي مياتزا الشهير في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتنطلق المباراة بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي عند الساعة 9:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:45 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفقا للتدريبات الأخيرة وخطط فريق ميلان للبقاء في الصدارة ينتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تاتا روسانو.

في خط الدفاع: دافيد كالابريا وفيكايو توموري وسيمون كايير وبالو توريه.

في خط الوسط: ساندرو تونالي وفرانك كيسي ورادي كرونيتش.

في خط الهجوم: أليكسيس ساليميكيرس وزلاتان إبراهيموفيتش ورافاييل لياو.