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احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد بعيد ميلاد لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» بعض الكلمات الرائعة من أجل تهنئة محمد أبوتريكة بعيد ميلاده.

وكتب فيفا عبر حسابه الرسمي: واحد من أفضل ما أنجبت الكرة المصرية والأفريقية.. عيد ميلاد سعيد محمد أبوتريكة الذي يكمل اليوم عامه الـ43!.

وابتع الفيفا هذه الكلمات بفيديو قصير لمجموعة من الأهداف الرائعة لمحمد أبوتريكة والتي سجلها في بطولات كأس العالم للأندية رفقة المارد الأحمر.

ويعمل محمد أبوتريكة حالياً محلل رياضي على المباريات في شبكة قنوات بي.إن سبورتس القطرية الرياضية.