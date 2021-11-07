بالأرقام.. التاريخ يُساند إنتر أمام ميلان في ديربي الغضب

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يقدم الدوري الإيطالي نسخة أخرى من ديربي ديلا مادونينا هذا الاسبوع، حيث يواجه ميلان نظيره الإنتر في سان سيرو يوم الأحد. كلا الفريقين متنافسان على اللقب هذا الموسم وسيرغبان في الفوز بهذه المباراة.

يحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي ويتساوى في النقاط مع نابولي في الوقت الحالي. فاز الروسونيري على روما بفوز حاسم 2-1 الجولة الماضية وسيريد نتيجة مماثلة من هذه المباراة.

إنتر ميلان، من ناحية أخرى، يحتل المركز الثالث في جدول الدوري في الوقت الحالي وكان أيضًا مثيرًا للإعجاب هذا العام. تغلب النيرازوري على أودينيزي في مباراته السابقة بالدوري وسيكون واثقًا قبل هذه المباراة.

ميلان ضد إنتر ميلان وجهًا لوجه

يتمتع إنتر ميلان بميزة تاريخية هامشية ضد ميلان، حيث فاز في 84 مباراة من أصل 228 مباراة لعبت بين الفريقين. حقق ميلان 77 انتصارا ضد غريمه اللدود وسيرغب في تقليص الفارق يوم الأحد.

ووقع اللقاء السابق بين عملاقي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في فبراير من هذا العام وانتهى بفوز إنتر ميلان 3-0. تم التفوق على ميلان في ذلك اليوم وسيحتاج إلى أن يكون في أفضل حالاته مساء الأحد.