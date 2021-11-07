ما المصير الذي ينتظر تشافي في برشلونة؟

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تولي أسطورة خط وسط النادي السابق مدربًا للفريق، بعقد يمتد حتى 2024، بعد إنهاء تعاقده مع نادي السد القطري.

لعب تشافي 767 مباراة مع البارسا، وهو ثاني لاعب يخوض مباريات مع برشلونة بعد ميسي، وفاز معهم بـ 25 لقب، منهم 4 دوري أبطال أوروبا، ثم غادر البلوجرانا عام 2015، وانتقل إلى نادي السد القطري واعتزل هناك، ثم قام بتدريبهم منذ 2019.

وقاد تشافي فريق السد القطري في 97 مباراة، حقق خلالها 64 فوزًا وخسر 17 مرة، وتوج بـ7 ألقاب حتى الآن، لقبين في كأس أمير قطر، ولقب في كأس السوبر القطري، ولقبين في كأس قطر، ولقب في الدوري المحلي، ولقب في كأس أودريدو.

يحتل البارسا في الدوري الإسباني المركز الـ9 برصيد 17 نقطة، وفي دوري الأبطال يحل وصيف المجموعة بعد بايرن ميونخ برصيد 6 نقاط.

مشكلات تنتظر تشافي.

في الدوري الإسباني

يعاني برشلونة بعد رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث لعب الفريق 12 مباراة هذا الموسم، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 5، وخسر ثلاث مباريات، ويحتل المركز الـ9 وفي رصيده 17 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

في دوري أبطال أوروبا

يحتل حاليًا برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، ويحتل صدارة المجموعة بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة 12 نقطة وتأهل رسميًا لدور الـ16، ويحتل بنفيكا البرتغالي المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضًا، ودينامو كييف متذيل المجموعة بنقطة واحدة فقط.

يلتقي برشلونة مع نظيره نادي بنفيكا في الجولة القادمة على ملعب الكامب نو، ويحتاج البلوجرانا إلى الفوز ليتأهل إلى دور الـ16.

أما إذا ساءت أحوال برشلونة عليه تقبل الأمر للانتقال للعب إلى الدوري الأوروبي.

الإصابات

كشفت صحيفة «ديبورتيفو» الإسبانية في تقرير لها عن إصابات برشلونة هذا الموسم، حيث أفاد التقرير عن إصابة 14 لاعب إصابات عضلية.

أخرهم إصابة اللاعب الشاب المتألق أنسو فاتي في مباراة الفريق أمام سيلتا فيجو، وغيره من اللاعيبين الهامين للفريق.

ديون برشلونة

سيواجه تشافي المدير الفني الجديد للبلوجرانا، مشكلة ديون برشلونة، حيث لن يستطيع النادي إبرام صفقات جديدة، وعلى تشافي التعامل باللاعبين المتاحين حاليًا في النادي حتى يتخلص الفريق من ديونه.