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قرار حاسم من موسيماني بشأن أكرم توفيق

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قرار حاسم من موسيماني بشأن أكرم توفيق قرار حاسم من موسيماني بشأن أكرم توفيق

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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، رحيل أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن أكرم توفيق، تلقى عرضًا من أحد الأندية في الأيام الماضية، تمهيدًا لانتقاله لها خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ورفض موسيماني، رحيل اللاعب في الفترة المقبلة، حيث أبلغ مسؤولي الأهلي تمسكه باستمراره مع الفريق، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في تشكيل الفريق، بعد المستوى المميز الذي ظهر به في المباريات الماضية، فضلا عن إجادته اللعب في مركزي خط الوسط والظهير الأيمن.

المصرى اليوم

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