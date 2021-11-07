تفاصيل مكالمة شيكابالا مع حمزة المثلوثي بعد القمة

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حرص محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الشد من آزر التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في مباراة القمة الأخيرة.

وأجرى شيكابالا مكالمة هاتفية مع اللاعب في الساعات الماضية ووجه له العديد من النصائح وكان على رأسها بغلق صفحة مباراة القمة ووضع كل تركيزه في باقي مشوار بطولة الدوري.

وأكد شيكا لزميله أنه يعتبره أفضل نموذج للتحدي بعدما كان مرشح للرحيل في الموسم الماضي قبل أن يعود ويحجز مكانه في تشكيل الفريق بعد فترة التوقف الخاصة بالأولمبياد.

وأشار شيكابالا للمثلوثي إلى أن اليوم لم يكن يومه في مباراة القمة وهو أمر وارد أن يتعرض له أي لاعب لكن الأهم من ذلك أن يعود ويثبت نفسه بعدها.