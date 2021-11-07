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يبذل إتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار رئيس الإتحاد جهوداً مكثفة من أجل إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات إستعدادأ للثلاث بطولات التي ستقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة ٢٤ حتي ٣٠ نوفمبر الجاري وهي: البطولة العربية للمنتخبات وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفي الدولية، وذلك على الرغم من أن إنتخابات إتحاد المصارعة لم يتبقي لها سوي أيام قليلة، لكونها ستجري السبت القادم ١٣ نوفمبر الجاري.

إلا أن إتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار قال إنه يعمل لصالح البطولة وسمعة مصر لخروج البطولات الثلاثة بالشكل المطلوب الذي يليق بإسم وسمعة مصر واتحاد المصارعة المصري وليس الحصول على أي مكسب أو مجد شخصي.

من جانبه قال اللواء عصام النوار رئيس إتحاد المصارعة أنه على الرغم من أن المتبقي على الإنتخابات أيام قليلة، إلا أنه ومعة بعض الجنود المجهولة بالإتحاد يعملون ليل ونهار، ولم ولن يتركوا شيئا للصدفة أو لحين انتهاء الإنتخابات، ومنها إرسال الدعوة للمنتخبات العربية والإفريقية والأوروبية للمشاركة البطولات الثلاثة، مشيراً إلى أنه يبذل أقصي جهد للإنتهاء من الحصول على كافة الموافقات لإقامة البطولة، خاصة وأن هناك دول عربية كثيرة طلبت الحضور إلى القاهرة والمشاركة في البطولات بأكثر من فريق.

وذلك على ضوء حضورة لإنتخابات رئاسة الإتحاد الدولي للمصارعة التي أقيمت مؤخراً في بيلجراد بصربيا، وما وجدة من إشادة كبيرة من رؤساء ومندوبي الإتحادات العربية والإفريقية بما تشهدة المصارعة المصرية حالياً من إنجازات كبيرة. أضاف النوار أنه قام بمخاطبة مديرية أمن البحر الأحمر للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة هذا الحدث الرياضي الكبير، إلى جانب مخاطبة مديرية الشباب بشرم الشيخ لحجز صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الشبابية سواء للمنافسات وكذلك التدريب، كما تم الإتفاق على فنادق الإقامة، ووسائل النقل لنقل الفرق من فنادق الإقامة للمدينة الشبابية والعودة، إلى جانب الإتفاق على بعض الأمور الأخري المتعلقة بهذا الحدث الرياضي الكبير للخروج بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة مصر وإتحاد المصارعة المصري .