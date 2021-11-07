جلسة بين إدارة المصري والشعباني لحسم المصير

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حالة من الغضب فرضت نفسها داخل أروقة النادي المصري البورسعيدي بسبب نغمة التعادلات المستمرة للفريق الأول لكرة القدم وآخرها أمام فيوتشر 1-1 في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويعقد مسؤولو المصري اجتماعا مع معين الشعباني المدير الفني للتعرف على الأسباب وراء غياب الانتصارات والبداية المهتزة المحلية للفريق في الدوري ومدى قدرته على تحقيق تحسن واضح في النتائج خلال الجولات المقبلة أملا في المنافسة على مقعد في المربع الذهبي.

يذكر أن المصري كان قد تعاقد مع التونسي معين الشعباني في بداية الموسم الجاري، وذلك بعد رحيل على ماهر إلى نادى فيوتشر.