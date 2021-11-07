اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل مجلس الاسماعيلي الجديد

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اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، نتيجة انتخابات النادي الاسماعيلي التي تم انعقادها الاسبوع الماضي.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، الاثنين الماضي، فوز المهندس يحيى الكومي، بمنصب رئيس النادي، وحصد المهندس خالد زين، مقعد النائب.

وأصدرت اللجنة الأولمبية خطابا رسميا أكدت فيه اعتماد نتيجة الانتخابات بعدما تم عرض كافة الاوراق والاجراءات على اللجنة المختصة. وجاءت القائمة النهائية كالاتي :-

ويتكون مجلس إدارة الإسماعيلى من المهندس يحيى الكومى رئيسا، والمهندس خالد زين نائبا للرئيس، وحاتم حجازى في منصب امين صندوق..

وفيما يخص العضوية "فوق السن" عاطف زايد وخالد الطيب ومحمد أسامة أبو العلا ووليد شعيب، وفي العضوية "تحت السن" تتواجد نانسى القاضي..