وائل جمعة: لن نضم بديلًا لـ مرموش وإستبعاده بسبب الإصابة

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كشف وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن استبعاد عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، من قائمة المنتخب لخوض مبارتي أنجولا والجابون في الجولة الخامسة والسادسة دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال وائل جمعة إن استبعاد عمر مرموش من قائمة المنتخب جاء بسبب الإصابة التي لا يزال يعاني منها في الركبة، وإنه يحتاج المزيد من الوقت للتعافي.

ويواجه منتخب مصر منتخبي أنجولا والجابون في الـ5 والـ 16 من نوفمبر الحالي، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة السادسة في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط، متفوقا بـفارق 4 نقاط على منتخب ليبيا صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط، والجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي المنتخب الأنجولي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وضمت القائمة كلًا من:-

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبوجبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

احمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

احمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

احمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي «الونش» ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبدالله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدي «أفشة» ( الأهلي )