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المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بحيازة مواد مخدرة في الشرقية

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المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بحيازة مواد مخدرة في الشرقية المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بحيازة مواد مخدرة في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار، كما قضت هيئة المحكمة ببراءة متهم أخر في القضية.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كلًا من «م. م .م» 24 عاما خفير خصوصي، و«م. ج. ف» 21 عاما مبلط سيراميك، و«ف. ج. ف» 25 عاما مبلط سيراميك، و«خ. أ. إ» 29 عاما مبلط سيراميك، وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة إتهامهم بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم، بالإضافة إلى حيازة سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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