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ضبط 10 أسلحة نارية و23 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 10 أسلحة نارية و23 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية ضبط 10 أسلحة نارية و23 قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 10 قطع سلاح نارى وأبيض، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8 متهمين، وضبط 23 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 27 متهم لـ12 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7352 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

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