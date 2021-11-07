أخبار عاجلة

رضا عبدالعال لاتحاد الكرة : كيروش لازم يمشي قبل هذه الكارثة -
قصر القبة قطعة من تاريخ مصر -
«زى النهارده» وفاة على مبارك.. رائد التعليم في مصر 14 نوفمبر 1893 -
عاجل | حضانة للأطفال بالمسجد النبوي -
جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا -
شوبير : رفضت نصيحة محمد صلاح وكان زماني في إسبانيا -
رضا عبدالعال يوجه رسالة لحسام البدري بسبب منتخب مصر -
«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831 -
«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج

Print
ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالإشتراك من زوجها المتواجد بإحدى الدولة العربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من إحدى السيدات وزوجها متواجد بإحدى الدول للعمل بها بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام زوجها بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته بالعملة المصرية «وهو مايعرف بنظام المقاصة»، وعقب تلقيها التحويلات تقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى المتواجد بإحدى الدول.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رضا عبدالعال لاتحاد الكرة : كيروش لازم يمشي قبل هذه الكارثة

رضا عبدالعال لاتحاد الكرة : كيروش لازم يمشي قبل هذه الكارثة

قصر القبة قطعة من تاريخ مصر

قصر القبة قطعة من تاريخ مصر

«زى النهارده» وفاة على مبارك.. رائد التعليم في مصر 14 نوفمبر 1893

«زى النهارده» وفاة على مبارك.. رائد التعليم في مصر 14 نوفمبر 1893

جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا

جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا