ضبط سيدة بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالإشتراك من زوجها المتواجد بإحدى الدولة العربية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من إحدى السيدات وزوجها متواجد بإحدى الدول للعمل بها بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام زوجها بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته بالعملة المصرية «وهو مايعرف بنظام المقاصة»، وعقب تلقيها التحويلات تقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثانى المتواجد بإحدى الدول.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.