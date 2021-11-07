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ضبط 5 مصانع عشوائية لتعبئة المخصبات الزراعية بالمنوفية

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ضبط 5 مصانع عشوائية لتعبئة المخصبات الزراعية بالمنوفية ضبط 5 مصانع عشوائية لتعبئة المخصبات الزراعية بالمنوفية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتعبئة المخصبات الزراعية بالمنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية غير مرخصة في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق بمديرية أمن المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص يتم من خلالهم تعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية والمخلفات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع الأدوات المنزلية.

كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 16٫645 طن مخصبات وأسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لعدة شركات و95٫875 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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