ضبط مالك مطبعة بحوزته 48000 «ملزمة» بدون ترخيص بالجيزة

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط مالك طبعة لحيازته كمية كبيرة من الملازم المعدة للبيع بدون تفويض من أصحاب لحقوق المادية والأدبية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة ومكتبة مقيم بالجيزة بإدارة مطبعة ومكتبة لبيع الملازم والكتب التعليمية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة وقيامه بالإحتفاظ بماكينات طباعة وتصوير وكميات كبيرة من الملازم المعدة للبيع وذلك بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة وأمكن ضبط المدير المسؤول، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 48000 ملزمة تعليمية مقلدة ومنسوخة مزورة، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بأنه مدير المطبعة والمكتبة والمسئول عن تلك المخالفات مالك المطبعة والمكتبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.