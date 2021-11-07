ضبط مصنع ألبان غير مرخص و مخالفات مخابز في مطاي بالمنيا

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تواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت الخدمية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، ومتابعة مدى التزام المنشآت الخدمية بالتراخيص اللازمة والاشتراطات البيئية والصحية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور على كافة القطاعات الخدمية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، أوضح خالد عبدالرؤوف رئيس المركز، أنه خلال الحملات تم ضبط مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص، حيث تم ضبط طني و700 كجم من الالبان، بالإضافة للتحفظ على 1400 كجم من المواد الدهنية، كما تم المرور على المخابز البلدية والاسواق، حيث تم تحرير مخالفات لخبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، كما تم ضبط ألف كرتونة من المواد الغذائية، و375 كجم دواجن، 36 كرتونة لحوم مجهولة المصدر، بالإضافة لضبط 30 شيكارة سماد مجهولة المصدر.